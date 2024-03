Ça commence aujourd’hui du 20 mars 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 20 mars 2024, le sommaire – Ce mercredi et comme tous les après-midis, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et elle a pour thème « Greffe d’utérus : l’espoir pour de nombreuses femmes ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 20 mars 2024, « Greffe d’utérus : l’espoir pour de nombreuses femmes »

Dans cet épisode de l’émission « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert reçoit plusieurs femmes qui nourrissent le désir profond de devenir mères. Pour certaines d’entre elles, ce souhait semble hors de portée, mais l’avènement de la greffe d’utérus offre désormais un rayon d’espoir inédit. Cette avancée médicale, réalisée pour la première fois en France, ouvre de nouvelles perspectives à de nombreuses femmes, tant sur le plan national qu’international, leur permettant d’envisager la réalisation de leur rêve de maternité.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 20 mars 2024



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Greffe d’utérus : l’espoir pour de nombreuses femmes », c’est ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.