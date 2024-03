Mort de la journaliste Laetitia Krupa

Publicité





Une bien triste nouvelle que l’on apprend ce mercredi. La journaliste politique Laetitia Krupa, passée par Europe 1, BFMTV, France24, I24News, »ou encore France Télévision, est morte à l’âge de 48 ans.





« La famille de « Médias le mag » est en deuil. Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de Laetitia Krupa. Son énergie, son rire, sa présence solaire, son ton libre, sa pugnacité, son amour du métier, ont été précieux au journalisme que nous défendons. » a annoncé la société de production Jaraprod sur le réseau social X.







« Laetitia était profondément journaliste, intervieweuse incisive bataillant contre la langue de bois, et une fine analyste des arcanes du monde politique. Jusqu’au bout, elle a défendu la liberté et l’indépendance de la presse. Sa disparition est un profond chagrin pour nous tous. Nous pensons à sa famille, sa fille Rose, ses amis, et tous ceux qui l’ont aimée »

Connu des téléspectateurs pour ses interventions dans divers programmes télévisés, Laetitia Krupa a été chroniqueuse dans l’émission de décryptage de France Télévisions animée par Thomas Hugues de 2008 à 2016. Elle s’est également fait remarquer dans « On n’est pas couché » aux côtés de Laurent Ruquier. Ses débuts professionnels se sont déroulés en tant que reporter pour Radio France avant qu’elle ne se tourne vers la télévision au début des années 2000.



Pendant six ans, elle a exercé en tant que journaliste sur le terrain pour iTélé, puis a rejoint l’équipe de l’émission de Canal+ sur les médias intitulée « +Clair ». Depuis plusieurs années, elle travaillait pour franceinfo et Public Sénat.

En janvier 2023, elle avait annoncé une pause dans ses activités télévisuelles pour des raisons de santé, mais elle est revenue à l’antenne au dernier trimestre de l’année dernière.

« Grâce à un grand professeur, un homme extraordinaire qui repousse les limites de la médecine et casse les codes. Alors que tous les autres m’avaient déclarée ‘inopérable’ il m’a dit ‘Je peux le faire !’ et m’a sans doute sauvé la vie. J’ai franchi la ligne d’arrivée et je vais bien. » avait-elle écrit sur Instagram il y a un an.

Christophe Beaugrand lui a rendu hommage ce mercredi après-midi sur X : « Je suis bouleversé d’apprendre la disparition de Laetitia Krupa…

J’avais eu la chance de travailler à tes côtés sur Canal+ on s’était souvent recroisés. J’admirais ta finesse d’analyse, ta malice et ton intelligence. Tu vas beaucoup nous manquer.«