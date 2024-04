13h15 le dimanche du 7 avril : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 7 avril 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la série « Après nous, l’océan ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 7 avril 2024 : le sommaire

L’émission « 13h15 le dimanche » s’est rendue à Pouldreuzic, dans le Finistère, pour rencontrer la famille Hénaff, renommée pour ses pâtés en conserve depuis le début du XXe siècle.

La famille Hénaff a transformé son nom en une marque, un symbole, un emblème. L’histoire relatée par « 13h15 le dimanche » remonte à plus d’un siècle à Pouldreuzic, au cœur du pays bigouden, lorsque Jean Hénaff a créé son fameux pâté. Aujourd’hui, ce produit est un succès mondial : il accompagne les surfeurs, les marins pêcheurs… et s’impose comme le roi des pique-niques en famille et des en-cas lors des voyages.



Publicité





Cette entreprise familiale indépendante, solidement implantée dans le Finistère, emploie désormais près de 300 personnes et est dirigée par Loïc Hénaff, membre de la quatrième génération de la famille. La marque a traversé deux guerres mondiales et son célèbre pâté, dont la recette est restée presque inchangée, est élaboré à partir de porcs locaux.

La fameuse boîte bleue a fait le tour du globe et a même atteint l’espace : Thomas Pesquet en avait emporté lors de son séjour à bord de la Station spatiale internationale. En effet, la conserverie bretonne a été sélectionnée par l’Agence spatiale européenne pour conditionner les repas de l’astronaute.

Cette aventure repose sur une lignée d’hommes et de femmes profondément attachés à leur entreprise, mais surtout à leur terre bretonne, un coin reculé au bout du Finistère, une lande face à l’océan qu’ils refusent de quitter, malgré les défis. C’est une histoire de famille avant tout.