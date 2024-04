Publicité





20h30 le samedi du 20 avril 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « La bonne étoile ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 20 avril 2024 : les reportages

Dans ce numéro de « 20h30 le samedi », le focus sera sur les astres : ceux que Françoise Hardy étudie depuis sa fascination initiale dans les années 1970 pour l’astrologie, transformée depuis en une véritable passion, ainsi que sur l’étoile chanceuse de George Clooney qui a guidé sa carrière remarquable en l’aidant à naviguer habilement à travers les défis du succès.

Jour où > Françoise Hardy trouve une voie dans l’astrologie

Parmi les figures emblématiques du mouvement yéyé, Françoise Hardy se démarque particulièrement. Elle a captivé l’attention des plus grandes icônes de l’époque, telles que Mick Jagger ou Bob Dylan. En 1966, elle brillait également en tant que mannequin en couverture des magazines, mais cette exposition médiatique et cette renommée la mettaient mal à l’aise… Détestant l’hypocrisie et l’artifice, elle a cherché une autre voie. Elle a trouvé une réponse inattendue dans une passion singulière : l’astrologie, qu’elle considère comme un instrument psychologique pour mieux se comprendre elle-même et appréhender les personnalités de son entourage.



Actu > La bonne étoile de George Clooney

Françoise Hardy serait sûrement intriguée par l’astrologie de cette star américaine désormais établie en France, dans le Var : George Clooney. Après des débuts hésitants, il émerge en 1994 grâce à son rôle de médecin dans la série « Urgences », mais refuse de se laisser enfermer dans le stéréotype du séducteur. Il conquiert Hollywood en devenant réalisateur, producteur et en prenant des risques audacieux. Cependant, il utilise surtout sa renommée pour défendre ses convictions politiques, critiquant la guerre en Irak et les abus de pouvoir, une sensibilité politique héritée de son père.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV