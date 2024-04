C l’hebdo du 20 avril 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 20 avril 2024, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 « Le Smic n’est pas un salaire décent » : c’est la phrase choc de la semaine du président du groupe Michelin, Florent Menegaux. Il revient dessus pour la première fois à la télévision ce samedi

🔵 Jusqu’où ira l’escalade au Moyen-Orient, après l’attaque de l’Iran contre Israël, et la riposte qui a suivi ? On en parle avec Hugo Micheron, chercheur, spécialiste du Moyen-Orient,



🔵 Le témoignage fort des deux Français devenus des héros en Australie après avoir essayé de faire reculer l’homme qui a tué 6 personnes à Sydney : Damien Guerot et Silas Despreaux sont les invités de C l’hebdo

🔵 Dans la suite de C l’hebdo : Savez-vous pourquoi le Français est la langue la plus sexy au monde ? Réponse avec Andre Manoukian qui publie « Les pouvoir extraordinaires de la musique » aux éditions Harper Collins; Eddy de Pretto va nous faire vibrer et nous chanter une chanson d’amour « Urgences 911 » issue de son dernier album « CRASH CŒUR »; et Nora Hamzawi viendra soigner la crise de la quarantaine et nous parler de son dernier spectacle

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 20 avril 2024 à 19h sur France 5.