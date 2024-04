50mn Inside du 20 avril : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 20 avril 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 20 avril 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🤱 A la Une : Maternité : quand les stars lèvent le dernier tabou

Et si avoir des enfants pouvait ruiner une carrière ?

🧁 En Coulisses : Palaces : pourquoi misent-ils sur la pâtisserie de luxe ?

La pâtisserie, le nouvel atout luxe des palaces. Découvrez l’incroyable itinéraire du chef star du Royal Monceau.



Publicité





👩 Portrait : Adeline Toniutti

Rencontre avec l’incandescente professeure de chant de la Star Academy. Des confidences bouleversantes sur son passé de femme battue.

🎥 La Story : Julia Roberts, la femme libre d’Hollywood

Pour est-elle l’actrice la plus libre d’Hollywood ?

50mn Inside du 20 avril 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🇺🇸 Le Document : Miami, quand les Français électrisent la ville

Du soleil, des extravagances et de la fête. Suivez les français qui électrisent la ville pendant la semaine la plus folle du printemps.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.