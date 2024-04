66 minutes du 14 avril : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 14 avril 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne







66 minutes du 14 avril 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Drogue et lingots d’or : scandale à la mairie !

Après la découverte de 70 kg de cannabis, près d’un kilo de cocaïne et des lingots d’or chez elle, la maire Jamilah Habsaoui a été placée en détention provisoire.



🔵 L’immobilier en folie

Après une année 2023 marquée par des prix élevés et des conditions d’obtention de crédits très strictes, une éclaircie semble se dessiner sur le marché de l’immobilier.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Arnaques à l’amour : au coeur du système « brouteurs »

En l’espace d’un an, les plaintes pour escroqueries sentimentales ont été multipliées par deux en France. Derrière ces arnaques se cachent ceux qu’on appelle des « brouteurs ».

Extrait vidéo

À 23 ans, Koffi est ce que l'on appelle un brouteur : il séduit des femmes sur internet afin de leur soutirer de l'argent. Et il a accepté de nous dévoiler ses méthodes… « Arnaque à l'amour : au cœur du système brouteurs »

📺 #66minutes, ce dimanche à partir de 17:20 sur @M6 pic.twitter.com/TZdOoVVQTR — 66Minutes (@66Minutes) April 14, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.