66 minutes du 21 avril : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 21 avril 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 21 avril 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Ponts en sursis

En seulement trois mois, trois ponts se sont effondrés en France. Orphelins, délaissés par les communes ou dangereux, près de 35 000 ouvrages menaceraient de s’écrouler dans le pays.



Publicité





🔵 Famille de Nazareth : la chute d’un gourou

Placé en détention provisoire en juin dernier, Daniel Blanchard, fondateur du mouvement sectaire La Famille de Nazareth est poursuivi pour abus de faiblesse, violences et viol.

🔵 Au cœur du nouveau temple des loisirs et de la food

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Madère, le Hawaï de l’Europe

Avec sa végétation luxuriante, ses paysages volcaniques et son soleil qui brille toute l’année, Madère est une destination qui a de quoi séduire.

Extrait vidéo

à venir

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.