Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre Pays de Galles / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre Pays de Galles / France en direct, live et streaming. Place aux femmes ce dimanche avec le Tournoi des Six Nations féminin à suivre cet après-midi sur France 2. Après leurs victoires contre l’Irlande, l’Ecosse et l’Italie, l’équipe de France affronte le Pays de Galles.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 16h05 ce dimanche 21 avril 2024. Coup d’envoi à 16h15.







Les françaises sont 2èmes de ce Tournoi des Six Nations féminin 2024 avant cette rencontre, elles ont enchainé trois victoires depuis le début. Les Bleues doivent battre le Pays de Galles aujourd’hui pour continuer à espérer s’imposer dans la compétition et décrocher le Grand Chelem.

Pays de Galles / France, composition des équipes

Le XV de départ du Pays de Galles : à venir



Le XV de départ de la France : 15. Boulard ; 14. Grisez, 13. Jacquet, 12. Vernier, 11. Ciofani ; 10. Queyroi, 9. Bourdon Sansus ; 7. Gros, 8. T.Feleu, 6. R. Ménager ; 5. Escudero, 4. M.Feleu (cap.) ; 3. Khalfaoui, 2. Sochat, 1. Deshaye.

Remplaçantes : 16. Riffonneau, 17. Mwayembe, 18. Joyeux, 19. Fall, 20. Hermet, 21. Chambon, 22. Tuy, 23. Bourgeois.

Pays de Galles / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 16h05. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

Pays de Galles / France, un match de rugby évènement à suivre dès 16h05 sur France 2.