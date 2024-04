« Au coeur du collège, un an à Jean Vilar » : votre documentaire ce soir sur M6 (21 avril 2024)

Publicité





« Au coeur du collège, un an à Jean Vilar », c’est le titre de la série documentaire évènement que vous découvrirez ce soir sur M6. Elle est constituée de trois épisodes diffusés à là suite ce dimanche.





A suivre dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6play.







« Au coeur du collège, un an à Jean Vilar » : en quelques lignes

Cette série-documentaire vise à explorer et à décortiquer le monde de l’enseignement, en mettant en lumière ses défis, ses espoirs, ses succès, ainsi que ses éventuelles limites. Dans cette période de transition vers l’âge adulte, ce programme inédit offre un regard sincère mais empathique sur la vie au sein d’un collège en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP). À travers les témoignages des élèves et des enseignants, nous plongerons dans les hauts et les bas de cette année scolaire, mettant en lumière à la fois les obstacles et les réussites rencontrés.

Extrait vidéo

