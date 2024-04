« Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald » : le film ce soir sur TF1 (21 avril 2024)

Publicité





« Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald », c’est le film rediffusé ce dimanche 21 avril 2024 sur TF1. Il s’agit du deuxième volet de la série « Les Animaux fantastiques » et du dixième film de la franchise du monde des sorciers de J. K. Rowling.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de MYTF1.







« Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald » : histoire, résumé

En 1927, le sorcier Gellert Grindelwald s’échappe quelques mois seulement après avoir été arrêté. De plus en plus puissant, il réunit désormais de nombreux fidèles et s’attaque aux humains. Une seule personne semble pouvoir l’arrêter : Albus Dumbledore.

Casting

Avec : Eddie Redmayne (Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Johnny Depp (Grindelwald)



VIDÉO bande-annonce