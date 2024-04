« Bonjour ! La Matinale » : Bruce Toussaint fait une annonce sur l’avenir de l’émission

Publicité





Bruce Toussaint anime chaque matin « Bonjour ! La Matinale » sur TF1 depuis janvier dernier. Les audiences peinent à décoller face à Télématin, installé depuis longtemps sur France 2, mais Bruce Toussaint a fait une annonce sur l’avenir de son émission samedi dans « On refait la télé » sur RTL.





L’animateur confirme que sa matinale continuera tout l’été et sera bien toujours à l’antenne de TF1 à la rentrée de septembre.







« L’émission va continuer tout l’été avec Christophe Beaugrand et Maud Descamps à la présentation à l’alternance, je serai de retour en août à une date qui reste à définir et l’émission continue, n’en déplaise à tous ceux qui ont annoncé sa disparition prématurée (…) Je peux vous annoncer aujourd’hui qu’il n’y a aucun doute sur ce qu’il se passe à la rentrée » a déclaré Bruce Toussaint.

Bruce Toussaint est également revenu sur son salaire, le magazine Voici affirmant qu’il sera payé 45.000 euros par mois, soit plus que Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray. Il assure que c’est faux : « J’en parlais encore avec le chauffeur de ma Rolls qui m’a déposé devant RTL, c’est important de vous dire les choses, nous arrivions depuis l’avenue Montaigne où nous faisions quelques achats… Non seulement, c’est faux mais c’est tellement éloigné de la vérité. Même la moitié est encore très très loin de la vérité. C’est tellement fantaisiste, farfelu et probablement malveillant, j’ai fini par considérer que cela fait partie des risques du métier »



Retrouvez « Bonjour ! La Matinale » chaque matin du lundi au vendredi dès 6h55 sur TF1.