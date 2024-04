« Profession demoiselle d’honneur » : votre téléfilm ce 15 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Profession demoiselle d'honneur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 15 avril 2024





« Profession demoiselle d’honneur » : l’histoire, le casting

Maggie, une organisatrice d’événements spéciaux expérimentée, est chargée d’aider Alexia Shepard, la fille du maire de Colombus, à planifier son enterrement de vie de jeune fille. Cependant, cette tâche doit demeurer confidentielle, et l’identité réelle de Maggie ne doit en aucun cas être révélée. Malheureusement, les choses se compliquent lorsqu’elle rencontre Henry, le charmant journaliste chargé de couvrir le mariage. De plus, il semble que Henry soit particulièrement intrigué par Maggie.

Avec : Hunter King (Maggie Bailey), Chandler Massey (Henry Whittington), Francesca Bianchi (Alexis Shepard), Roark Critchlow (Evan Shepard)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre sous l’océan ».

« Coup de foudre sous l’océan » : l’histoire et le casting

Alice collabore avec sa sœur, fondatrice d’une marque de vêtements prospère. Chargée d’organiser le mariage de Kate à Hawaï pour toute la famille, elle se retrouve dans une situation délicate lorsqu’elle égare la bague héritée de sa grand-mère pendant une séance de paddle. Pour retrouver l’objet précieux, elle sollicite l’aide de Jack, responsable de plongée à l’hôtel. Malgré leurs efforts quotidiens en plongée pour retrouver la bague, leurs recherches restent vaines. Cependant, cette expérience les rapproche et révèle leur passion commune pour la mer.

Avec : Hunter King (Addy), Beau Mirchoff (Jack), Eliza Hayes Maher (Kate), Jordan Matlock (Nathan)