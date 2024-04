Ça commence aujourd’hui du 11 avril 2024 : sommaire et extrait vidéo avec Mallaury Nataf

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 11 avril 2024, le sommaire – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « Ce personnage de série qui a marqué leur carrière » et Faustine reçoit Mallaury Nataf et François Rocquelin.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 11 avril 2024, « Ce personnage de série qui a marqué leur carrière »

Mallaury Nataf, connue pour son rôle de Lola dans la sitcom emblématique des années 90 « Le Miel et les Abeilles », a connu une période mouvementée après trois ans et demi de succès. Sa vie a pris un tournant difficile, la conduisant finalement à la rue.

Aujourd’hui, dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2, des témoignages éclaireront cette histoire d’un personnage devenu culte et ayant marqué toute une génération.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 11 avril 2024



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

