Secret Story : Christophe Beaugrand menacé de mort, il prend une décision

Christophe Beaugrand, qui anime Secret Story chaque vendredi sur TF1, vit des moments difficiles depuis qu’il a témoigné sur la GPA la semaine dernière dans l’émission « C dans l’air » sur France 5.





En effet, alors qu’il est venu s’exprimer sur la gestation pour autrui qui lui a permis d’avoir son fils, Christophe Beaugrand est depuis inondé de messages de haine et il est même menacé de mort !







« Étant menacé de mort, insulté et harcelé depuis la semaine dernière, j’ai décidé de ne plus donner aucune interview à ce sujet. On peut ne pas être d’accord, mais j’aimerais qu’on puisse un minimum nous respecter ma famille et moi et qu’on arrête les fake News et les insultes. MERCI » a annoncé Christophe Beaugrand en story sur son compte Instagram.

Le week-end dernier, l’animateur de Secret Story et chroniqueur de « Bonjour » chaque matin sur TF1, a exprimé le fait qu’il avait peur à cause des multiples menaces de mort qu’il avait reçu.



