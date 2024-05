Ici tout commence du 1er mai : Anaïs prête à découvrir le secret de Claire (résumé + vidéo épisode 916 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 1er mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 916 – Quel est le secret de Claire dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, Salomé rapporte à Anaïs la conversation qu’elle a surpris…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 1er mai 2024 – résumé de l’épisode 916

Salomé raconte à Anaïs et David la conversation qu’elle a surpris de Claire, qui disait qu’elle allait pouvoir se débarrasser de Teyssier… David est septique mais Salomé et Anaïs sont convaincues que Claire a un plan pour faire tomber Teyssier et l’écarter de l’institut !

À l’Institut, Claire met en œuvre son plan pour faire chuter Teyssier. Pendant ce temps, alors qu’elle se prépare pour la Coupe de France, Kelly doit faire face à ses propres démons du passé. De son côté, Carla aspire à reconquérir le cœur de sa bien-aimée.

Ici tout commence du 1er mai 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.