Les 12 coups de midi du 11 avril : Emilien dépasse Eric et se qualifie pour une 200ème participation !

Les 12 coups de midi du 11 avril 2024, 199ème victoire d’Emilien – Et voilà, Emilien a dépassé Eric ce jeudi midi en signant une nouvelle victoire dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il s’est qualifié pour une 200ème participation et devient ainsi le 2ème plus grand Maître de Midi de l’histoire du jeu de TF1 !











Les 12 coups de midi du 11 avril 2024, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Et Emilien a brillé aujourd’hui avec un Coup de Maître à 10.000 euros, sa cagnotte arrive ainsi à l’incroyable total de 854.941 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé le nom d’Alain Chabat, mais c’est raté ! On reste avec quatre indices : une plage, un lionceau, une serpe, et un gramophone.

Qui peut bien se cacher derrière cette étoile ? Difficile à dire mais on pense toujours que ça pourrait être Jamel Debbouze : la serpe en référence à Astérix, et le lionceau pour son doublage dans « Le roi lion ».

Indices présents sur l’étoile : une plage dans les tropiques, un lionceau, une serpe, un gramophone

Noms déjà proposés : Pascal Obispo, Florent Pagny, Guillaume Canet, Alain Chabat



Le top 10, classement des plus grands Maître de Midi

Voici le classement des plus grands Maîtres.

1 Bruno (20 janvier – 5 octobre 2021) : 252 participations, 1 026 107 euros

2 Emilien (depuis le 25 septembre 2023) : 200 participations, 854 941 euros

3 Eric (21 novembre 2019 – 19 juin 2020) : 199 participations, 921 316 euros

4 Christian (4 juillet 2016 – 14 janvier 2017) : 193 participations, 809 392 euros

5 Paul (29 avril – 19 octobre 2019) : 153 participations, 691 522 euros

6 Stéphane (20 août 2022 – 20 janvier 2023) : 153 participations, 568 343 euros

7 Céline (14 mars – 24 juillet 2023) : 125 participations, 489 495 euros

8 Véronique (5 avril – 21 juillet 2018) : 100 participations, 447 226 euros

9 Léo (31 août – 6 décembre 2020) : 98 participations, 410 591 euros

10 Timothée (24 mars – 14 juin 2017) : 83 participations, 353 348 euros

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+