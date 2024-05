Doc du 1er mai 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 3)

Publicité





Doc du 1er mai 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série médicale « Doc ». Au programme aujourd'hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Doc du 1er mai 2024 : vos épisodes de ce soir

Episode 13 « Ce qui nous lie » : Doc encourage Julia à terminer son article et à candidater pour de devenir chef de service. Pour cela, elle doit prendre du temps pour écrire son article. Mais Doc est tête en l’air, il oublie le rendez-vous avec sa fille lors duquel Julia et lui voulaient annoncer qu’ils étaient de nouveau ensemble. Il omet aussi qu’il doit rencontrer les investisseurs pour présenter la base de données. Heureusement, Julia est là pour sauver le service. Mais Andrea avait une bonne raison d’oublier ces engagements : la petite sœur de Lin, Yu, est hospitalisée. Il tient absolument à aider son interne, qui est en rupture avec sa famille. Le père souhaite même changer Yu d’hôpital. Doc parvient à le convaincre de leur faire confiance. Heureusement, Lin parvient à comprendre la maladie de sa sœur et elle se réconcilie avec ses proches.

Episode 14 « A la croisée des chemins » : Comme à son habitude, Ricardo est allé dîner chez Georges, le père d’Alba, pour lui tenir compagnie. Mais au milieu du repas, Georges ne se sent pas bien et s’écroule. Une fois à l’hôpital, ce médecin à la retraite met cela sur le compte de son diabète, mais Ricardo sent qu’il souffre quelque chose de plus grave. Pourtant, devant le refus de Georges de se laisser soigner, Ricardo se décourage et y voit une raison de plus de quitter l’hôpital pour devenir le médecin de l’équipe de natation. Damien s’occupe toujours d’Alexandra, à qui il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Elle fait promettre à Damien de ne rien dire à son fils Pierre pour pouvoir profiter au maximum de ses derniers instants avec lui.



Doc saison 3, rappel de la présentation

La troisième saison inédite de « DOC » débute en plongeant à nouveau dans le passé du Docteur Andréa Fanti. Peu après le décès de son fils Mathias, Agnès, son épouse, découvre qu’elle est atteinte d’une maladie liée à l’amiante. Dans le présent, Andréa s’acclimate à son nouveau rôle de chef du service interne, malgré les défis imposés par une nouvelle directrice administrative. Le médecin tente également de récupérer ses souvenirs perdus à la suite d’un traumatisme crânien, grâce à un traitement novateur. Pendant ce temps, Agnès accepte finalement le poste de directrice de l’hôpital, et Julia, de son côté, met de l’ordre dans sa vie sentimentale.

« Doc » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.