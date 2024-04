« Ce qu’il faut savoir sur l’amour » : votre téléfilm ce 19 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Ce qu’il faut savoir sur l’amour » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 19 avril 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Ce qu’il faut savoir sur l’amour ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Ce qu’il faut savoir sur l’amour » : l’histoire, le casting

Carina et Tom sont en couple depuis plus de cinq ans. Tom, un avocat talentueux et jeune, partage sa vie avec Carina, une rédactrice dévouée pour un magazine en ligne. Elle s’occupe seule de la rubrique « Amour et romance » jusqu’à l’arrivée de Liam, un nouveau rédacteur avec qui elle va devoir collaborer. Carina est passionnée par son travail et y investit beaucoup d’énergie. Liam, quant à lui, semble sous-estimer la complexité de la tâche. Alors que Carina était convaincue que Tom allait lui demander en mariage, ce dernier met fin à leur relation, laissant Carina désemparée et se demandant comment elle a pu être aussi aveugle. Liam, voyant sa détresse, lui propose son soutien pour reconquérir Tom. Son plan porte ses fruits, Tom exprime le désir de se remettre avec Carina. Cependant, au cours de cette période, les sentiments de Carina envers Liam ont évolué, compliquant la situation sentimentale.

Avec : Camilla Belle (Carina), David Lafontaine (Liam), Jennifer De Lucia (Julia), Karn Kalra (Tom)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « New York avec toi ».

« New York avec toi » : l’histoire et le casting

Joe s’apprête à partir de New York pour Dubaï, mais avant son départ, il souhaite organiser une grande fête pour célébrer les 10 ans de sa nièce bien-aimée. Pour ce faire, il fait appel à Kelly Bouchard, une experte reconnue dans l’organisation d’événements. Bien que leurs premiers échanges ne révèlent pas une parfaite harmonie, ils vont progressivement apprendre à se comprendre et à collaborer efficacement.

Avec : Brooke Nevin (Kelly Bouchard), Corey Sevier (Joe), Molly Lewis (Willow), Chelsea Muirhead (Emma)