Les 12 coups de midi du 19 avril : Emilien continue, plus que 15 cases sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 19 avril 2024, 207ème victoire d’Emilien – Plus que 15 cases restantes sur l’étoile mystérieuse dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Emilien continue son incroyable parcours ce vendredi avec une nouvelle victoire et 1.000 euros remportés.





Sa cagnotte totalise l’incroyable somme de 878.041 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 19 avril 2024, plus que 15 cases sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 15 cases et elle devrait être entièrement dévoilée mardi prochain. Sans surprise, c’est encore une fois Emilien qui décrochera cette étoile ! Et un nouvel indice apparait mais difficile de reconnaitre de quoi il s’agit.

Vers qui ces indices mènent-ils ? Il y a de très fortes chances que ce soit Gérard Darmon : la serpe en référence à Astérix, le lionceau pour le film « King », le gramophone pour sa carrière musicale, la plage pour le film « Nos plus belles vacances », la flaque de chewing-gum car il a joué dans « Les Aventures de Rabbi Jacob », et le couteau de cuisine parce que son petit-fils, Tom Darmon, joue dans la série culinaire de TF1 « Ici tout commence ».



Indices présents sur l’étoile : une plage dans les tropiques, un lionceau, une serpe, un gramophone, une flaque verte, un couteau de cuisine

Noms déjà proposés : Pascal Obispo, Florent Pagny, Guillaume Canet, Alain Chabat, Chantal Lauby, Mark Ruffalo

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+