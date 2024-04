Ça commence aujourd’hui du 19 avril 2024 : sommaire et extrait vidéo avec Philippe Caroit

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 19 avril 2024, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien terminer la semaine sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et elle a pour thème « Célèbres… et papa ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 19 avril 2024, « Célèbres… et papa »

Aujourd’hui dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2, Faustine reçoit des personnalités bien connues pour leurs talents dans le chant, la cuisine, la danse, mais cette fois-ci, elles nous dévoilent un aspect moins médiatisé de leur vie : leur rôle de père. Philippe Caroit, qui est devenu père pour la première fois à l’âge de 39 ans, et pour la deuxième fois à 64 ans, partagera son expérience.

Ne manquez pas ces témoignages uniques sur la parentalité et la célébrité, cet après-midi sur France 2.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 19 avril 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Célèbres… et papa », c’est ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.