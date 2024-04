Danse avec les Stars : qu'est-il arrivé à Inès Reg ? Une autre star accuse...

Publicité





Le dernier prime de « Danse avec les Stars », qui a vu l’élimination d’Adeline Toniutti aux portes des quarts de finale, a été marqué par un évènement inédit dans l’histoire du programme de TF1. Après avoir dansé avec son partenaire, Christophe Licata, Inès Reg a mystérieusement disparu avant que Camille Combal n’évoque un petit malaise.





En fin d’émission, avant de lancer les votes pour le face à face, le médecin de l’émission est venu en plateau et a pris la parole : « Inès Reg a fait un gros, gros malaise. Elle va mieux, mais pas suffisamment pour que j’estime qu’elle soit capable de revenir sur le plateau ce soir. J’ai dû prendre cette décision contre sa volonté. ».







Camille Combal a donc ensuite expliqué qu’Inès ne pourrait pas revenir et qu’elle était donc qualifié pour le prime suivant puisque chaque couple a le droit à un joker au cours de la saison pour raisons médicales.

Mais qu’est-il arrivé à Inès Reg ? Bon nombre de téléspectateurs sont sévères et l’accusent d’avoir simulé un malaise pour se qualifier sans risquer un face à face contre Natasha St-Pier.



Le Parisien a mené sa petite enquête alors qu’Inès Reg n’a toujours pas réagi ni expliqué quoique se soit sur les réseaux sociaux. Et TF1 a refusé de donné le moindre détail au Parisien, évoquant « le secret médical ». Mais selon leurs sources internes à la production, Inès Reg aurait fait une grosse crise d’angoisse en coulisses vendredi soir.

Et une autre star de l’émission a témoigné anonymement et n’hésite pas à accuser TF1 de protéger Inès : « TF1 protège tellement Inès que même quand le médecin débarque on se met à douter. C’est tellement énorme« .