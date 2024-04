Demain nous appartient du 24 avril : la police arrête le coupable (résumé + vidéo épisode 1672 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 24 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1672 de DNA – Tout le monde est sous le choc ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, le défilé de Jessica s’est mal terminé et a semé la panique…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 24 avril 2024 – résumé de l’épisode 1672

Le défilé de Jessica Moreno s’est mal terminé. Basile, son ex, était sur place et a réussi à balancer du gaz lacrymogène ! La police réussit à l’arrêter, Karim le met hors d’état de nuire. De son côté, Jessica s’assure que tout le monde va bien… Au final, plus de peur que de mal ! Jordan, inquiet pour Violette, vient voir si elle va bien… Marianne annonce que le défilé va reprendre ! Jessica pense que c’est fichu mais Marianne tient à ne pas laisser Basile gagner.

Plus tard au commissariat, Jessica est confronté à Basile. Il l’accuse de plagiat et avoue avoir agi par jalousie… De son côté, Bruno se pose des questions sur le comportement d’Agnès. Et les circonstances se conjuguent pour mettre Roxane dans une position difficile.

A LIRE AUSSI : EXCLU Demain nous appartient : la mort d’un personnage phare après une prise d’otages !



Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 24 avril 2024 – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv