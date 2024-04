Secret Story : une grosse supercherie ? Les incohérences du lancement qui font douter !

Publicité





TF1 a lancé hier soir la saison 2024 de Secret Story. Un prime qui a réalisé un carton d’audience et durant lequel on a pu découvrir 15 candidats qui ont intégré la maison des secrets. Enfin pas tout à fait puisqu’en fin de soirée, on a appris qu’il s’agissait d’une « fausse maison » avec une « fausse Voix » !





En effet, Dominique Duforest n’a absolument pas pris sa retraite et sera bien la Voix de Secret Story cette saison. Et tous les candidats ont pour secret commun d’être « les habitants de la fausse maison ».







Publicité





Mais au cours de la soirée, les téléspectateurs et fans de Secret Story ont été particulièrement surpris de découvrir que les candidats sont tous influenceurs et déjà connus sur les réseaux sociaux et TikTok en particulier. Résultat, vous êtes nombreux à douter et à vous demandez s’il ne s’agirait pas là d’une énorme supercherie et de faux candidats !

On a relevé de nombreuses incohérences sur ce prime qui valideraient cette théorie. On fait le point !



Publicité





– Aucun portrait des 15 candidats n’a été diffusé contrairement à toutes les autres saisons. Ils sont simplement passés au détecteur de mensonges et certains, comme Cassandra, ont menti sur leurs métiers.

– Charlène et Francesca ont pour secret d’être en couple. Mais elles sont suivies par plus de 300.000 personnes sur TikTok, leur compte étant basé sur leur couple. Lou a reconnu Francesca en expliquant l’avoir vue sur TikTok. Mais étonnamment elle n’a pas reconnu Charlène et c’est carrément impossible !

– Cameron a pour secret d’être à l’origine de « qoicoubeh ». Sauf que lui aussi est une star de TikTok avec pas moins de 369.000 followers ! Et il se trouve que Zoé, journaliste en Belgique, l’a déjà interviewé. Et pourtant hier soir dans la maison des secrets, elle a fait mine de ne pas le reconnaitre ! En réalité, elle connait évidemment son secret.

– Maxime Croisé est magicien. Il a des spectacles prévus en mai et juin !

– Zoé Brunet est une ancienne dauphine de Miss Belgique et a participé à Miss Univers où elle a terminé dans le top 20. Et elle est aussi une journaliste connue en Belgique, elle a même récemment interviewé Pierre Garnier, le gagnant de la Star Academy ! Pourtant, aucun des autres candidats belges ne l’a reconnu hier soir dans la maison des secrets ! Notez qu’elle a plus de 20.000 followers sur Instagram

– le secret commun révélé par la Voix à Zoé et Maxence directement alors qu’ils étaient censés avoir juste remporté un indice. Un peu trop facile ?

Si supercherie il y a, les habitants de la fausse maison seraient donc de faux candidats. Mais on imagine que ça ne pourrait pas durer bien longtemps, faute de budget et de temps. Les vrais candidats devraient vraisemblablement être présentés vendredi lors de la super quotidienne. C’est en tout cas la théorie qui prend de l’ampleur aujourd’hui sur les réseaux sociaux !

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la première quotidienne. Et retrouvez notre résumé complet du premier prime ici.