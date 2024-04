Demain nous appartient spoiler : Camille sous le choc face à Simon qui... (vidéo épisode du 15 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est un choc qui attend Camille dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que la jeune femme est toujours au chevet de Simon à l’hôpital, il va finalement se réveiller !











Simon se réveille, Camille est sous le choc et plus heureuse que jamais ! Elle appuie pour appeler l’équipe médicale et dit à Simon qu’elle ne pensait pas ce qu’elle lui a dit le soir du drame… Elle l’aime et ne veut plus le quitter ! Simon ne peut pas encore parler mais il semble ému de voir et d’entendre Camille.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1665 du 15 avril 2024 : Simon se réveille à l’hôpital

