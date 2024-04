Demain nous appartient spoiler : la grosse gaffe d'Aurore face à Sara... (vidéo épisode du 24 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire qu’Aurore va faire une grosse gaffe dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la semaine prochaine, alors que Sara veut avoir un deuxième enfant et que Roxane n’a pas osé lui dire qu’elle n’en a pas envie, Aurore va gaffer…











Au commissariat, Sara s’imagine déjà enceinte et prévoit même la naissance du bébé en février prochain ! Sauf qu’Aurore débarque à ce moment là et elle pense que Roxane lui a parlé de son stress et son envie de reporter le deuxième bébé à plus tard… Sara ne comprend pas de quoi Aurore parle, Roxane rattrape le coup en disant qu’elle parle de leurs vacances…

Roxane aura-t-elle le courage d’être honnête avec Sara ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l'épisode 1672 du 24 avril 2024 : Aurore fait une gaffe face à Sara

