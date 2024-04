Danse avec les Stars : qui sont les éliminés de la demi-finale ? (résumé + replay DALS 19 avril 2024)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 9 du 19 avril 2024 – C’est parti pour la demi-finale de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». On retrouve Camille Combal et le jury : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Et ce soir encore, deux couples seront éliminés aux portes de la finale !











Inès Reg et Christophe Licata ouvrent le bal. Ils dansent un paso-doble.

Les notes d’Inès : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel Charlot, 9 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total 37 points.

Natasha St-Pier et Anthony Colette dansent une valse viennoise.

Les notes de Natasha : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel Charlot, 8 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot Total : 35 points.

Nico Capone et Inès Vandamme dansent un tango.

Les notes de Nico : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 31 points.



Keiona et Maxime Dereymez dansent un tango.

Les notes de Keiona : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel Charlot, 9 de Chris Marques, et 10 de Fauve Hautot. Total : 38 points.

Roman Doduik et Ana Riera dansent un chacha.

Les notes de Roman : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 29 points.

Et les couples éliminés sont…

A l’issue de ses danses, Roman Doduik et Ana Riera ont été éliminés ! Et les couples sont ensuite passés sur une danse improvisée. Camille annonce les couples qualifiés pour la semaine prochaine : Natasha St-Pier et Anthony Colette, Inès Reg et Christophe Licata, et Nico Capone et Inès Vandamme. Keiona et Maxime Dereymez sont éliminés ce soir !

Danse avec les Stars du 19 avril 2024, le replay

Rendez-vous le vendredi 26 avril à 21h sur TF1 pour suivre la finale de Danse avec les Stars saison 13. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.