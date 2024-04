Demain nous appartient spoiler : Valentine annonce à Nathan que… (vidéo épisode du 10 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Nathan va être sous le choc dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il va apprendre une grande nouvelle et on peut dire qu’il ne s’y attendait pas !











Nathan est au Spoon et il est aux petits soins pour Valentine. La jeune femme reçoit un message, elle annonce à Nathan que l’université accepte de la reprendre en cours d’année… Nathan est bouleversé, il pense que Valentine va donc repartir… Mais elle lui montre le message et lui demande de bien le lire. Elle va intégrer l’université de Montpellier ! Nathan est fou de joie et danse en plein milieu du Spoon !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1662 du 10 avril 2024 : Nathan face à une bonne nouvelle

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.