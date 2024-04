Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 7 ? (résumé + replay DALS 5 avril 2024)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 7 du 5 avril 2024 – C’est parti pour le septième prime de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». On retrouve Camille Combal et le jury : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Et ce soir, il s’agit du prime de la bataille des juges !





On découvre les équipes des juges pour cette soirée :

L’équipe de Chris Marques : Nico Capone et Inès Vandamme, et Roman Doduik et Ana Riera

L’équipe de Jean-Marc Généreux : Adeline Toniutti et Adrien Cabi, et Natasha St Pier et Anthony Colette

L’équipe de Mel Charlot : Inès Reg et Christophe Licata, et Black M et Elsa bois

L’équipe de Fauve Hautot : James Denton et Candice Pascal, et Keiona et Maxime Dereymez







C’est l’équipe de Jean-Marc Généreux qui commence. Adeline Toniutti et Adrien Caby ouvrent le bal avec un jive. Fauve affirme qu’Adeline a assuré, avec une énergie à la hauteur des danseurs pros. Mel a adoré, elle avoue que c’était extrêmement beau. Chris n’est pas vraiment d’accord mais dit que c’était pas mal.

Les notes d’Adeline : 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 20 points.

Place à l’équipe de Mel Chartot. Inès Reg et Christophe Licata dansent une salsa. Jean-Marc a trouvé ça génial et parle du talent d’Inès. Chris salue l’énergie et la joie, c’était ce qu’il recherchait ! Et Fauve a adoré.

Les notes d’Inès : 8 de Jean-Marc, 8 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total 25 points.



On continue avec l’équipe de Chris Marques. Nico Capone et Inès Vandamme dansent un pasodoble. Jean-Marc fait des remarques sur la technique, il n’est pas content. Mel n’est pas d’accord, elle a aimé et le félicite. Fauve adore son interprétation et salue ses progrès. Jean-Marc

Les notes de Nico : 6 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, et 7 de Fauve Hautot. Total : 22 points.

Place à l’équipe de Fauve Hautot. James Denton et Candice Pascal dansent un american smooth. Chris le félicite pour l’interprétation et la technique, qui s’est débloquée cette semaine. Il a adoré. Mel a beaucoup aimé aussi mais en veut encore plus. Jean-Marc remarque la progression mais reproche la technique.

Les notes de James : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, et 7 de Chris Marques. Total : 20 points.

Place au 2ème couple de la team Chris Marques. Roman Doduik et Ana Riera dansent une danse contemporaine. Roman finit en larmes. Mel a trouvé ça très beau, elle a adoré. Fauve

Les notes de Roman : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, et 8 de Fauve Hautot. Total : 22 points. L’équipe de Chris totalise 44 points.

Dans la team Mel, Black M et Elsa Bois dansent un chacha. Jean-Marc a trouvé ça incroyable, mais il dit que techniquement ça ne venait pas le chercher. Fauve avoue elle aussi qu’il y avait des soucis techniques. Mais Chris a adoré le show, qui a compensé le manque de technique.

Les notes de Black M : 5 de Jean-Marc, 6 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 17 points. L’équipe de Mel totalise donc 42 points et va en hot-seat.

Dans la team de Jean-Marc, Natasha St-Pier et Anthony Colette dansent un american smooth. Fauve a aimé, elle lui donne quelques conseils techniques. Chris a trouvé la choré sublime,

Les notes de Natasha : 8 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 22 points ! Ils ont 42 points et sont donc à égalité avec l’équipe de Mel. C’est donc Fauve et Chris qui décident ! Chris annonce qu’ils envoient l’équipe de Jean-Marc en zone rouge.

On finit avec l’équipe de Fauve. Keiona et Maxime Dereymez dansent un pasodoble. Jean-Marc a beaucoup aimé, Chris a trouvé ça génial,

Les notes de Keiona : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, et 8 de Chris Marques. Total : 24 points. L’équipe de Fauve a donc 44 points et est à égalité avec celle de Chris. Mel et Jean-Marc doivent décider. Ils décident d’envoyer l’équipe de Chris en quart de finale !

Natasha et Adeline sont en face à face alors que le public vote pour les autres couples, à l’exception d’Inès Reg. Camille Combal a annoncé que l’humoriste a fait un malaise en coulisses, elle ne peut pas reprendre ce prime.

Le classement des équipes

– 1. L’équipe de Chris Marques : Nico Capone et Inès Vandamme, et Roman Doduik et Ana Riera 44 points

– L’équipe de Fauve Hautot : James Denton et Candice Pascal, et Keiona et Maxime Dereymez 44 points

– L’équipe de Mel Charlot : Inès Reg et Christophe Licata, et Black M et Elsa bois 42 points

– L’équipe de Jean-Marc Généreux : Adeline Toniutti et Adrien Cabi, et Natasha St Pier et Anthony Colette 42 points

Et le quatrième couple éliminé est…

Camille Combal a les résultats des votes, James Danton et Black M sont sauvés ! Le face à face oppose donc : Adeline Toniutti et Adrien Caby, Natasha St-Pier et Anthony Colette, et Keiona et Maxime Dereymez. Le public vote de nouveau ! Et c’est Adeline Toniutti et Adrien Caby qui sont éliminés ce soir avec seulement 17% des votes ! Natasha était en tête avec 52% et Keiona 2ème avec 31%.

Danse avec les Stars du 5 avril 2024, le replay

Rendez-vous le vendredi 12 avril à 21h sur TF1 pour suivre les quarts de finale de Danse avec les Stars saison 13.