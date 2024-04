Demain nous appartient spoilers : un sabotage, Charles soupçonné, , ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 22 au 26 avril 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 22 au 26 avril 2024 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que les choses continuent de mal se passer pour Jessica.







Alors que le jeune femme prépare son défilé au domaine viticole de Brunet, l’estrade est sabotée et un accident se produit ! Charles est sérieusement soupçonné, par Jessica mais aussi par son frère, Damien…

La collection de Jessica est volée et c’est un coup de Basile, son ex. La police retrouve la camionnette de Sylvain alors qu’il s’apprête à mettre feu aux vêtements ! Le défilé aura finalement lieu du domaine, Charles a réussi à rassurer Jessica sur ses intentions…



Quant à Bruno, son secret est découvert par Alex et Chloé. Ils découvrent qu’il dort dans une tente sur la plage… Du côté de Sara et Roxane, elles ne sont pas sur la même longue d’ondes mais Roxane n’ose pas être honnête avec sa femme…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 avril 2024

Lundi 22 avril 2024 (épisode 1670) : Christelle met de l’huile sur le feu entre Charles et Jessica. Simon plaide pour sa propre cause. François met les petits plats dans les grands.

Mardi 23 avril 2024 (épisode 1671) : Les préparatifs du défilé attisent les conflits. Soizic est prête à dire « oui ». Alex et Chloé découvrent le secret d’un ami.

Mercredi 24 avril 2024 (épisode 1672) : Le trouble-fête est arrêté, mais Jessica n’est pas au bout de ses surprises. Bruno s’interroge sur le comportement d’Agnès. Les éléments se liguent contre Roxane.

Jeudi 25 avril 2024 (épisode 1673) : Jessica trouve du réconfort auprès de Charles. Mona voit son plan chamboulé. Sara perd patience face à Roxane.

Vendredi 26 avril 2024 (épisode 1674) : Une importante somme d’argent est retrouvée chez les Moreno. Mona est contrainte d’avouer son méfait. Camille rentre dans la cour des grands.

