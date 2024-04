Echappées Belles du 20 avril : direction les Émirats Arabes Unis ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 20 avril 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Émirats Arabes Unis, l’ère du changement » suivi de la rediffusion « Week-end à Amsterdam ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 20 avril, à 21h – « Émirats Arabes Unis, l’ère du changement » (inédit)

Découvrons ensemble les Émirats Arabes Unis, une destination envoûtante qui évoque les contes des 1001 nuits. Bien plus qu’une réputation de luxe et de richesses pétrolières, ce pays offre un véritable spectacle touristique, mêlant déserts et montagnes, plages et oasis, architectures modernes et marchés traditionnels. C’est une fusion unique entre le 21ème siècle et l’histoire ancienne, une expérience qui peut parfois dérouter les voyageurs.

Accompagnons Ismaël Khelifa dans l’exploration de deux des sept Émirats, soigneusement choisis pour illustrer la diversité du pays. Abu Dhabi, la capitale, aspire désormais à devenir une destination culturelle incontournable, mettant en avant des joyaux tels que la majestueuse grande mosquée du Cheikh Zayed, le palais historique de Qasr al Hosn et le célèbre Louvre Abu Dhabi avec ses trésors artistiques. De son côté, Ras al Khaimah se présente comme le contrepoids à Dubai, préservant son héritage, sa culture et son charme naturel. Ouvert au tourisme depuis une dizaine d’années, cet émirat a choisi un développement axé sur la préservation de la nature, offrant aux visiteurs des expériences uniques entre déserts, mers et montagnes, dont la plus haute du pays.



Publicité





En 2022, les Émirats ont célébré leur cinquantième anniversaire. Malgré leur réputation de mystère et de richesses, ils cherchent aujourd’hui à renouer avec leur patrimoine culturel et naturel pour offrir une image plus authentique aux touristes. Ce petit pays, souvent associé au pétrole et à un luxe ostentatoire, surprend par sa volonté de redécouverte. Quels sont les rêves, les espoirs et la vision du monde de ces habitants du désert, devenus des acteurs majeurs sur la scène mondiale ? Essayons de comprendre l’âme émiratie et laissons-nous envoûter par la richesse de son territoire.

Les reportages : Un nouveau souffle sur Abu Dhabi / Quand architecture rime avec culture / Petit pays, étonnante biodiversité / Ras Al Khaimah, une authenticité préservée / La culture de la perle / Passion dromadaires.

Echappées Belles du 20 avril à 22h30 – « Week-end à Amsterdam » (rediffusion)

Amsterdam, une ville dotée d’un réseau fluvial exceptionnel, voit ses canaux portant des noms évocateurs tels que « prince », « seigneur » et « empereur », certains datant même du XVIIe siècle. Depuis 2010, ces canaux, bordés d’anciens entrepôts, de maisons flottantes et de demeures bourgeoises héritées de l’âge d’or, sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils représentent l’image emblématique de la capitale néerlandaise. Amsterdam, classée parmi les villes européennes les plus agréables à vivre, continue son évolution et sa réinvention constante. C’est à la découverte de cette ville que se lance Jérôme Pitorin.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 20 avril 2024 dès 21h sur France 5