Envoyé Spécial du 25 avril : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 25 avril 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 25 avril 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Quand la police piège la messagerie du crime

Une histoire hors du commun, l’affaire la plus spectaculaire de la police judiciaire française, débute en 2021. La police française, en collaboration avec les autorités belges, réussit à infiltrer secrètement Sky ECC, une messagerie cryptée utilisée par les criminels les plus recherchés. Pendant deux ans, les enquêteurs surveillent de près des milliers de criminels, interceptant des échanges francs sur leurs activités criminelles. Plus d’un milliard d’échanges sont collectés. Les révélations des données de Sky ECC mettent au jour une « maison de l’horreur ». En France, divers services, tels que l’OFAC et l’OFAST, traquent les utilisateurs de cette messagerie. « Envoyé spécial » offre une plongée inédite dans les secrets du crime organisé.

🔴 Jeunes aidants : des enfants courage

Isaline, âgée de 14 ans, est responsable de la gestion du foyer où elle vit seule avec sa mère handicapée à 100%. Margot, 15 ans, prend en charge sa sœur trisomique de 10 ans pour soulager ses parents dans leur vie compliquée. Elwynn, quant à elle, passe ses semaines dans un internat à Amiens, mais lorsqu’elle rentre chez elle le week-end, elle assume les responsabilités liées au bien-être de son père bipolaire, de son frère autiste, et prend le relais de sa mère épuisée.

Malgré leur jeune âge, Isaline, Elwynn et Margot font face à un quotidien difficile, assumant des rôles qui dépassent souvent ceux de simples adolescents. « Envoyé spécial » a choisi de mettre en lumière le courage et les responsabilités de ces jeunes.



🔴 Photovoltaïque, le solaire de la peur

Le solaire est perçu comme une des énergies d’avenir, avec la multiplication des projets de parcs photovoltaïques au sol en France, soutenus par la loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables de mars 2023. Ces projets, bien que présentant des avantages écologiques et économiques pour les communes, suscitent la colère de certains habitants, qui voient leur paysage rural changer. Les parcs solaires, censés être implantés prioritairement sur des zones déjà artificialisées, empiètent souvent sur des terres naturelles, agricoles et forestières.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, des militants écologistes dénoncent l’impact des panneaux solaires sur la montagne de Lure, entraînant défrichements et destructions d’espèces protégées. En Alsace, un projet d’agrivoltaïsme, combinant agriculture et photovoltaïque, soulève des inquiétudes quant à l’artificialisation progressive des terres agricoles. Pour ses promoteurs, cette pratique pourrait contribuer à la préservation de la planète et de l’agriculture, en offrant un revenu supplémentaire aux agriculteurs en difficulté.

🔴 Les nouveaux chasseurs de trésors

Arpentant champs et plages avec leurs détecteurs de métaux, ces chercheurs de trésors, estimés à 100 000 en France, sont au cœur d’une controverse croissante. D’un côté, les défenseurs du patrimoine les accusent de pillage et dénoncent le trafic d’antiquités. De l’autre, les détectoristes affirment sauver des objets de l’oubli.

Ces prospecteurs sont de plus en plus dans le viseur de la justice, nombreux étant désormais la cible de poursuites judiciaires. Pourquoi sont-ils perçus comme des hors-la-loi aujourd’hui ? Sont-ils de simples passionnés ou des pilleurs d’antiquités ? « Envoyé spécial » a rencontré ces passionnés qui alimentent la polémique.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV