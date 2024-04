Ici tout commence du 22 avril : Teyssier se venge de Livio (résumé + vidéo épisode 909 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 22 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 909 – Teyssier va se venger de Livio ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il sait très bien que Livio n’est pas diplômé et il va faire éclater la vérité afin de l’écarter du Bleupré…

Ici tout commence du 22 avril 2024 – résumé de l’épisode 909

Devant Antoine, Teyssier fait mine de chercher le diplôme de Livio… Le proviseur adjoint cherche dans les scans des diplômes mais il ne l’a pas. Teyssier fait mine d’être surpris, il a besoin de son diplôme pour finaliser son contrat au Bleupré. Mais Antoine ne le trouve pas. Teyssier lui demande de contacter son ancienne école à Rome pour avoir une copie…

Pendant ce temps là, pendant le cours de Claire, Vic découvre que le club des célibataires va à un concert dont elle rêve. Elle est prête à tout pour y aller et elle va avoir une idée…

Et pour son couple, Joachim veut se salir les mains.



Ici tout commence du 22 avril 2024 – extrait vidéo

