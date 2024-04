Ici tout commence spoiler : Gaëtan inquiet pour Solal, il découvre que… (vidéo épisode du 9 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Gaëtan va fortement s’inquiéter pour Solal dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, le prof de sport découvre que Solal est sous alimenté et qu’il met sa santé en grand danger !





Alerté par les professeurs alors que Solal ne veut plus cuisiner de gras et de sucre, Gaëtan décide de lui parler…







Publicité





Gaëtan comprend que quand Lionel a arrêté le sport et l’alimentation saine, ça n’a pas été le cas de Solal. Pire, Solal est tombé dans une sorte d’engrenage, il ne mange plus aucune graisse ni sucre et il note tous les calories de ce qu’il mange ! Gaëtan découvre que Solal ne mange même pas la moitié des calories qu’il lui faudrait chaque jour… Il lui explique qu’il est sous alimenté et qu’il se met en danger. Mais Solal refuse de l’entendre, il s’emporte et s’en va…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Clotilde bouleversée, Jérémy de retour avec… (vidéo épisode du 9 avril)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 900 du 9 avril 2024, Gaëtan s’inquiète pour Solal

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.