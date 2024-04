Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 8 du 4 avril 2024)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » résumé et replay de l’épisode 8 du jeudi 4 avril 2024 – C’est parti pour l’épisode 8 de la nouvelle saison de Pékin Express. Stéphane annonce que désormais, toutes les étapes seront éliminatoires !





Pour leur handicap, Flavie et Jérémy vont devoir gonfler 5 ballons chacun à chaque fois qu’ils trouveront une voiture ! Et dès qu’un ballon pète il faudra descendre et recommencer !







L’étape démarre avec une mission paddles. Ryad et Louison, plus lourds que les autres, peinent à démarrer. Patricia et Jessica, et Flavie et Jérémy terminent le paddle les premiers. Ils doivent ensuite se rendre dans un marché pour récupérer des poissons et reconnaitre une vendeuse à partir de sa photo. Patricia et Jessica la retrouvent rapidement ! Mais mauvaise surprise, elles doivent manger 4 yeux de poissons chacune !

Romain et Laura repartent premiers du marché, suivi par les corses. Louison et Jérémy n’arrivent pas à avaler les yeux ! Les binômes finissent par tous repartir mais le handicap de Flavie et Jérémy est diabolique.



Romain et Laura sont les premiers à rejoindre Stéphane. Flavie et Jérémy sont 2èmes, suivis de Patricia et Jessica. Ils sont qualifiés pour l’épreuve du lendemain. Place ensuite aux recherches d’hébergement.

Après une belle soirée et une nuit de repos, place à l’épreuve de ces quarts de finale. A la clé, un avantage pour la suite de l’étape ! L’épreuve est un classique de Pékin Express : les jarres. Flavie et Jérémy, et Patricia et Jessica, se liguent pour charger Romain. Mais c’est Jérémy qui lâche le premier ! Romain ne lâche rien et c’est finalement Jessica qui lâche sa jarre ! Romain et Laura remportent l’épreuve !

Stéphane annonce l’avantage à Romain et Laura, il s’agit du drapeau rouge ! Ryad et Louison sont directement bloqués 15min, tout comme Flavie et Jérémy. Mais Ryad se venge et décide de les retarder en se mettant devant la voiture. Il les bloque ! Laura s’énerve et promet de les bloquer plusieurs fois avec le drapeau rouge. Louison finit par réussir de convaincre Ryad de les laisser partir.

Sans surprise, Romain et Laura remportent l’étape ! Flavie et Jérémy sont 2èmes malgré leur handicap. Ryad et Louison sont 3èmes et Patricia et Jessica dernières.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Jessica et Patricia sont en duel final. Elles choisissent d’affronter Ryad et Louison, c’est donc leur 6ème duel final ! Dernier duel final de la saison, Louison affronte Jessica. La mission est de poser les pièces d’un tangram, un sacré casse-tête ! Jessica arrive la première et même si c’est difficile, elle est la première à réussir et repartir ! Louison réussit peu de temps après. Mais c’est Jessica qui revient la première et qualifie son binôme pour la demi-finale ! Ryad et Louison sont éliminés. Ils offrent leurs 2 amulettes à Jessica et Patricia.

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or, le replay de l’épisode 8

Si vous avez loupé ce huitième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le jeudi 25 avril pour la demi-finale !