Un Si Grand Soleil du 5 avril : Alex et Hugo dérapent, Becker en colère (résumé et vidéo épisode 1370 en avance)

Un si grand soleil du 5 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1370 en avance – Que va-t-il se passer demain dans l’épisode inédit de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 4 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Boris part au petit matin, François l’interpelle… Boris affirme qu’il sait ce que la fusion aurait entrainé comme conséquences. François dit que sa mère lui a retourné le cerveau. Mais il doit reprendre ses esprits, la fusion doit avoir lieu. Boris dit qu’il ne changera pas d’avis, il ne sera pas complice de son plan social. Il n’aura pas son vote sans certitude que la fusion n’entrainera pas de licenciement.

Elisabeth est choquée du choix de Boris. Alain pense qu’il s’est attaché à ses collègues, le choix a du être difficile… Elisabeth craint que tout tombe à l’eau, Alain lui soumet l’idée de s’associer à quelqu’un d’autre.



Hugo stress à l’idée du barbecue chez Clément. Sabine lui dit que ça va bien se passer et il se demande toujours ce qu’il y a. Sabine pense qu’il fait juste son numéro de papa poule habituel.

Chez L Cosmétiques, Bilal est contre la grève. Boris les rejoint et leur annonce que la fusion n’aura pas lieu. Il leur dit qu’il a voté contre, ils n’ont plus à s’inquiéter. Pendant ce temps là, Laumière demande à Elisabeth de virer Boris. Elle lui rappelle qu’elle dirige encore sa société, c’est elle qui décide ! Ils se disputent sous les yeux de Claudine, qui leur dit de se calmer. Elle propose de demander des dommages et intérêt à la banque qui a divulgué le business plan. Elle va mandater un expert.

Hugo parle à Alex, il veut encore qu’il sonde Becker lors du barbecue mais il refuse. Hugo insiste en lui rappelant ce qu’il a fait pour lui…

Elisabeth décide de parler à Boris, elle ne comprend pas son changement d’avis et pense que c’est une très grosse erreur. Boris explique qu’il pense juste que la fusion aurait été préjudiciable pour L Cosmétiques. Elle lui explique que la fusion était un passage de relais important pour l’avenir de l’entreprise.

Hugo et Sabine arrivent chez Clément et Janet. Hugo est tendu, Janet lui dit que ça va bien se passer. Il propose son aide à Becker, qui décline avant de demander de l’aide à Yann… Janet reproche à Clément d’être désagréable avec Hugo. Il dit qu’il a « ses raisons ». Alex vient mais n’ose pas lui parler. Janet ne comprend pas ce qu’il reproche à Hugo… Alex a laissé son téléphone en mode dictaphone pour enregistrer ! Hugo dit que si Becker les surprend ils sont morts. Janet remarque le téléphone et Clément découvre qu’il enregistre ! Clément lui fait un scandale devant tout le monde !

Boris et Catherine fêtent leur victoire au champagne. Boris pense avoir pris la bonne décision, Catherine se réjouit de la tête de François quand il a voté contre. Mais Boris a parlé à Elisabeth, il s’inquiète pour l’avenir de L Cosmétiques. Catherine pense qu’il ne doit pas se laisser avoir par Elisabeth.

Alex découvre que Becker a effacé l’enregistrement, Hugo le félicite : c’est raté sur toute la ligne !

François est très remonté, il se plaint de la trahison de Boris auprès de Laurine. Il lui assure qu’il va se venger, Boris va mordre la poussière !

VIDÉO Un si grand soleil du 5 avril extrait, Becker très remonté

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv