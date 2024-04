Ici tout commence spoiler : Teyssier au pied du mur, Constance lui pose un ultimatum (vidéo épisode du 26 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier va se retrouver au pied du mur dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, après tous les mensonges et autres manigances, dans quelques jours Constance est à bout et elle a décidé de quitter la maison !











Emmanuel prend un moment pour parler avec sa femme, sans laquelle il n’est rien… Teyssier annonce à Constance que tout va rentrer dans l’ordre même s’il reste encore le vote pour déterminer s’il restera directeur de l’institut ou pas. Il lui promet qu’après ils partiront en vacances juste tous les deux !

Mais Constance a besoin de plus que des vacances. Elle n’en peut plus de se battre et lui pose un ultimatum : elle veut qu’il démissionne ! Constance a envie d’une vie simple, sans mensonge et sans institut. Emmanuel ne sait pas quoi lui dire… Quelle décision va-t-il prendre ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 913 du 26 avril 2024, Constance pose une ultimatum à Emmanuel

