C à vous du 23 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 23 avril 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 « La Fièvre » : que dit la série de notre époque et quels enseignements politiques ? On en parle avec Jéréemie Peltier et Raphaël Llorca, qui coordonnent le rapport « Sur La Fièvre. Enseignements politiques d’une série » disponible en ligne

🔵 📌 Céline Dion en couverture de Vogue, retour sur cette interview exclusive avec Jade Simon, responsable éditoriale du site Vogue France



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Fatéma Hal, propriétaire du restaurant “Mansouria” à Paris et ambassadrice de la gastronomie marocaine

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Gaël Tchakaloff pour le livre “La vie à mort” qui sort demain, et Sabine Azéma, Thierry Lhermitte et André Dussollier pour le film “N’avoue jamais” en salle demain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 23 avril 2024 à 19h sur France 5.