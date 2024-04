Ici tout commence spoiler : Teyssier choqué, il apprend la trahison de... (vidéo épisode du 29 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un nouveau coup tordu de Teyssier qui vous attend dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, le directeur de l’institut va essuyer les foudres de Rose et Clotilde. Et pour cause, il a décidé de supprimer le master pour financer le Bleupré !











Les soeurs Armand sont très remontées et ne comptent pas laisser faire Teyssier. Il accuse Claire de les avoir informées… Mais mauvaise surprise pour Emmanuel : c’est Anaïs qui a prévenu Rose et Clotilde de son choix de supprimer le master ! Une trahison qui a du mal à passer pour Teyssier…

Comment Emmanuel va-t-il réagir avec Anaïs ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 914 du 29 avril 2024, Teyssier face à la colère des soeurs Armand

