Secret Story du 24 avril 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 24 avril 2024 – C’est parti pour la toute première quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la première soirée des habitants dans la maison des secrets !





Zoé est la première habitante à découvrir la maison des secrets. La Voix lui donne une mission secrète : faire croire aux autres que c’est son anniversaire ce soir ! Pour 1.000 euros, elle doit réussir à leur faire chanter « joyeux anniversaire ». Charlène et Cameron la rejoignent ensuite.







Kelyan rentre ensuite et fait une blague en référence à Rachel, ancienne candidate de Secret Story qui avait balancé son nom, qui était aussi son secret, dès son entrée dans la maison. Durant le prime, Kelyan révèle être la voix française d’Harry Potter.

Perrine et Maxence se voient attribuer un secret commun par la Voix : ils sont les voleurs de la maison. Et Léo et Lou doivent faire croire qu’ils sont jumeaux, certains se demandent s’ils ne seraient pas en couple. Tout le monde est direct sur leur secret !



Ulysse et Bruno, mais aussi Justine arrivent dans la maison. Sauf que Justine est remplacée par une actrice.

Maxime est le dernier à rejoindre la maison. La Voix annonce ensuite aux habitants qu’ils ont un secret commun. Ils ont une semaine pour le découvrir individuellement, au risque de se retrouver nominés. Ils participent à un jeu pour récolter un indice ! C’est Zoé qui gagne et choisit Maxence pour partager l’indice avec elle. Ils découvrent que la vraie Voix est toujours et elle leur annonce que le secret commun est « nous sommes habitants de la fausse maison ». Ils vont pouvoir découvrir la vraie maison !

Ils découvrent alors une maison parallèle. La Voix les informe qu’ils sont les seuls à connaitre cette vraie maison et ils vont pouvoir influencer le jeu : pendant une semaine ils vont pouvoir dévoiler des vrais, mais aussi des faux indices ! Et ceux qui découvriront le secret accèderont eux aussi à la vraie maison.

Contre toute attente, Lou annonce aux autres qu’elle pense qu’ils ne sont pas dans la bonne maison ! Pour elle ce n’est pas assez grand, c’est une « petite maison ». Zoé et Maxence retournent dans la fausse maison et disent qu’ils ne peuvent rien dire. Ils font mine de ne pas avoir bien compris l’indice. Et Zoé valide sa mission puisque tout le monde lui chante « joyeux anniversaire ».

Francesco révèle au confessionnal être en couple avec Charlène. Les habitants sont tous focus sur Lou et Léo, qu’ils soupçonnent de ne pas être jumeaux.

Tout le monde se couche et Justine prend sa place, elle remplace l’actrice pour intégrer la maison des secrets. Elles débriefent au confessionnal juste avant. Justine rentre ensuite dans la plus grande discrétion. Elle se couche en espérant ne pas se faire cramer au réveil.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 24 avril

Rendez-vous demain à 17h30 pour la quotidienne.