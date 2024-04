Ici tout commence spoiler : Teyssier sous le choc face à une trahison (vidéo épisode du 18 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Une trahison va placer Teyssier en mauvaise posture dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, une compétition va être lancée à l’institut pour désigner le chef du Bleupré… Mais un évènement inattendu va remettre en question le plan de Teyssier !











En cuisine, Livio, Enzo et Anaïs s’affrontent pour obtenir la place de chef du Bleupré. Teyssier veut que ce soit Anaïs mais ça s’annonce compliqué… En effet, chaque candidat choisit l’ingrédient principal de l’un de ses adversaires. Et Enzo trahit Anaïs en choisissant du homard, sachant très bien que son amie a horreur de devoir tuer ce qu’elle va cuisiner… Anaïs panique et Teyssier est inquiet !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 907 du 18 avril 2024, Enzo trahit Anaïs



