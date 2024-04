« Un mariage sous les tropiques » : votre téléfilm ce 16 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un mariage sous les tropiques » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 16 avril 2024 – Ce mardi et comme tous les après-midis sur TF1, c'est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd'hui, il s'intitule « Un mariage sous les tropiques ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un mariage sous les tropiques » : l’histoire, le casting

Sarah, dévouée à son travail et à la cause écologique, peine à s’éloigner de ses obligations pour assister au mariage de sa meilleure amie à Hawaï, où elle joue le rôle de témoin. Pendant son séjour, elle croise le chemin de Manu, l’un des responsables de l’hôtel, également passionné par son métier et engagé dans la préservation de son île natale. Manu se trouve confronté à l’opposition conservatrice de ses parents, et Sarah lui offre son aide en élaborant des arguments persuasifs. En retour, Manu lui fait découvrir une perspective de vie différente, élargissant ainsi ses horizons.

Avec : Taylor Cole (Sarah), Kanoa Goo (Manu), Olivia Nicole Hoffman (Lydia), Jordan Matlock (Michael)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Une New-Yorkaise sous les tropiques ».

« Une New-Yorkaise sous les tropiques » : l’histoire et le casting

Jade, une journaliste débutante de New York, se voit obligée de prendre des congés forcés après avoir commis une erreur embarrassante lors d’une émission en direct. À son arrivée sur une île des Caraïbes, ses vacances commencent sur une mauvaise note en raison d’un problème de réservation : elle est tombée dans une escroquerie. Une fois le malentendu dissipé, Jade développe une amitié avec le propriétaire des lieux, un certain Ford. Alors qu’elle commence à se détendre et à profiter des charmes de l’île en sa compagnie, Jade découvre le passé trouble de Ford, ce qui la confronte à un dilemme entre ses sentiments grandissants et la perspective d’un scoop susceptible de relancer sa carrière.

Avec : Heather Hemmens (Jade Taylor), Ser’ Darius Blain (Ford), Aisha Toussaint (Ingrid), Richard Bobb-Semple (Pop Hughes)