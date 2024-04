Koh-Lanta : qui a été éliminé lors du conseil de la réunification ? (résumé + replay 16 avril 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 9 du mardi 16 avril 2024 – C’est parti pour l’épisode 9 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de Ricky lors des ambassadeurs, rouges et jaunes ne forment plus qu’une seule et même tribu blanche.





Les ex-rouges se demandent si Ricky est reparti avec son collier d’immunité. Il l’a donné à Meïssa mais ce dernier fait mine de ne pas l’avoir. Amri et Pauline ont eux aussi des colliers à utiliser pour le conseil de la réunification.







Première soirée tous ensemble pour les aventuriers, dans la bonne humeur. Le lendemain matin, la bouteille annonce la première épreuve d’immunité individuelle. Il s’agit d’un grand classique : le parcours du combattant.

Les femmes débutent ce parcours du combattant. C’est Léa, l’ex-rouge, qui gagne le parcours des combattants des femmes ! Place aux hommes. C’est Jean qui remporte la victoire ! Place à une finale entre Léa et Jean. Il s’agit de trouver son équilibre sur une planche à bascule et placer des pièces en équilibre ! C’est super dur mais c’est finalement Jean qui remporte l’épreuve et le totem synonyme d’immunité !



De retour sur le camps, les stratégies vont bon train entre ex-jaunes et ex-rouges. Les ex-jaunes se réunissent, Amri et Pauline ont des colliers d’immunité. Ils veulent enlever un ex-rouge pour se sauver… Après discussions, ils ciblent Léa car ils ont compris qu’elle n’est pas populaire chez les ex-rouges et ils la trouvent redoutable !

De leur côté, les ex-rouges ciblent Océane. Mais Maïssa doute, il la trouve trop sereine…

Et l’aventurier éliminé au conseil de la réunification est…

Place au premier conseil de la réunification. Maïssa, Pauline et Amri sortent des colliers d’immunité ! Maïssa décide de protéger Cécile, Pauline se protège elle-même, et Amri se protège lui-même et Océane. Place ensuite au dépouillement, et alors que les votes des ex-rouges ciblaient Océane, c’est Léa qui est éliminée ! Elle part très déçue et donne son vote noir à Mégane.

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce 16 avril 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 23 avril, pour suivre l’épisode 9 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Il s’agira de la réunification !