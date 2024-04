« Le surfeur de mes rêves » : votre téléfilm ce 23 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le surfeur de mes rêves » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 23 avril 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le surfeur de mes rêves ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Le surfeur de mes rêves » : l’histoire, le casting

La jeune biologiste, le Dr. Anna Waters, de l’Institut marin de Bay Cove, se concentre sur le développement d’une méthode visant à inverser le blanchissement des coraux. Dans l’espoir de sécuriser un siège au sein du comité de l’institut, elle doit obtenir le financement de son projet « Sauvons le récif » en le présentant à une commission municipale. Pour ce faire, elle doit collaborer avec Liam Smith, un ancien champion de surf désormais moniteur de plongée par nécessité, afin de mobiliser cent habitants pour soutenir le projet lors de l’audience.

Avec : Ansley Gordon (Isla Waters), Jennifer Bonner (Brooke Waters), Andrea Conte (La mairesse Wade), Marc Herrman (Liam Smith)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Romance à tribord ».

« Romance à tribord » : l’histoire et le casting

Alexandra anime une chaîne proposant des conseils culinaires, nutritionnels et des astuces pour une meilleure qualité de vie. Cette fois, elle se prépare à diffuser en direct depuis un grand navire de croisière. Elle a même convaincu Preston Smythe, un chef renommé, de se joindre à elle à bord pour une parodie d’épisode où les internautes pourront le défier. En raison d’un imprévu, Alexandra demande à sa meilleure amie, Olivia, de remplacer au pied levé l’organisatrice d’événements qu’elle avait initialement recrutée, jugée peu qualifiée. Pendant ce temps, Tony, jeune et plein de promesses, connaît une montée en flèche sur le paquebot où doit se dérouler l’événement lifestyle d’Alexandra. Paula, sa supérieure, vient de le nommer directeur de croisière à l’essai.

Avec : Alexa PenaVega (Olivia Grayham), Carlos PenaVega (Tony Rieves), Melissa Carcache (Alexandra Urbinati), Audrey Landers (Maeve Grayham)