« Le voile magique de la mariée » : votre téléfilm ce 25 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

« Le voile magique de la mariée » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 25 avril 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le voile magique de la mariée ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Le voile magique de la mariée » : l’histoire, le casting

Lors d’un week-end entre amies, Avery, Emma et Tracy font l’acquisition d’un ancien voile de mariée, réputé pour avoir le pouvoir de conduire son propriétaire vers le grand amour. Après le départ de ses amies, Avery croise Peter dans un musée et passe la journée avec lui avant de rentrer chez elle. Au moment où elle récupère sa valise et le voile à l’hôtel, Peter, pensant qu’elle est fiancée, la quitte brusquement. De retour à Boston, Avery découvre que Peter est le nouveau membre du conseil d’administration du musée où elle travaille et qu’elle doit collaborer avec lui pour organiser le gala annuel.

Avec : Lacey Chabert (Avery), Autumn Reeser (Emma), Alison Sweeney (Tracy), Kevin McGarry (Peter)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre au lagon bleu ».

« Coup de foudre au lagon bleu » : l’histoire et le casting

Après sa rupture avec Garrett Weston, une célébrité des réseaux sociaux qui est aussi son patron dans un restaurant de renom à Atlanta, Emma, une jeune chef talentueuse, se réfugie à Hawaï chez sa tante June, une veuve qui dirige une distillerie de rhum. Là-bas, elle rencontre deux frères d’origine portoricaine, Frankie, propriétaire d’un restaurant, et Ben, un surfeur professionnel qui a mis de côté sa passion depuis la perte de sa femme. En hommage à son oncle Kaï, qui avait tenté de lui apprendre à surfer dans son enfance, Emma décide de prendre des cours de surf. Alors qu’elle avait décidé de s’éloigner des fourneaux, Emma se retrouve embarquée par Frankie dans un concours culinaire. À la dernière minute, Garrett s’invite en tant que parrain du concours, espérant reconquérir le cœur d’Emma. Au fil des jours, Emma regagne confiance en elle et encourage Ben à reprendre le surf.

Avec : Lacey Chabert (Emma), Ektor Rivera (Ben), Katie Lee Biegel (Katie Lee Biegel), Omar Bustamante (Frankie)