Ici tout commence spoiler : Zacharie choqué en découvrant... (vidéo épisode du 24 avril)

Ici tout commence spoiler – Laetitia va finalement découvrir que Stanislas a des sentiments pour elle dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Hortense va lui révéler ce que ressent le prof de salles pour elle…











Laetitia est sous le choc et entre le fait que ce soit son prof, sa relation avec Zacharie et la femme de Stanislas dans le coma, elle décide de le dégoûter d’elle… Mais Hortense lui explique que sa stratégie ne fonctionne pas ! Zacharie surprend leur conversation et Laetitia est contrainte d’avouer que Stanislas a des sentiments pour elle…

Remonté, Zacharie décide directement d’aller mettre les choses au clair avec Stanislas Duchesnay !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 911 du 24 avril 2024, Zacharie va confronter Stanislas

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

