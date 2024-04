« Les secrets d’une nounou de star » : votre téléfilm ce 2 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les secrets d’une nounou de star » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 2 avril 2024 – Ce mardi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Les secrets d’une nounou de star ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Les secrets d’une nounou de star » : l’histoire, le casting

Gaby, une jeune aspirante romancière, reçoit une proposition inattendue de Justice Gray, une chanteuse de renommée mondiale, pour prendre soin de sa fille de 13 ans. Rapidement, Gaby réalise que Justice et sa famille sont en danger imminent. Mais d’où vient cette menace ? Est-ce l’œuvre d’un fan obsessionnel ou d’une personne de son cercle proche ?

Avec : Monroe Cline (Gaby), Yolanthe Cabau (Justice), Matthew Blade (Hudson), Memphis Taylor (Ian)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Une nounou malveillante ».

« Une nounou malveillante » : l’histoire et le casting

Anna Gray, une blogueuse très en vogue, et son époux Jon s’apprêtent à accueillir leur premier enfant. Margo, l’éditrice d’Anna, lui suggère de recourir aux services d’une accompagnante à la naissance pour se préparer à l’accouchement et à la vie avec leur bébé, tout en créant du contenu vidéo pour son blog. Parmi ses abonnés, Rachel montre un intérêt particulier pour cet événement heureux. Autrefois, Anna était la baby-sitter de la fille de Rachel, Violette, tragiquement décédée de mort subite du nourrisson. Rachel voit cette occasion comme le moyen parfait de se venger d’Anna, qu’elle tient pour responsable, et de récupérer sa petite-fille. Elle se présente alors au jeune couple sous le nom de Rose Carr, accompagnante à la naissance…

Avec : Linsey Godfrey (Anna Gray), Alicia Leigh Willis (Raquel), Preston Jones (Jon), Jessica Blackmore (Jane)