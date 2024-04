Ligue des Champions : suivre Barcelone / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Ligue des champions 16 avril 2024 – Barcelone / PSG en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! La Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir avec le quart de finale retour entre le PSG et le FC Barcelone.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Après la victoire de Barcelone à Paris lors du match aller (3-2), place au match retour en Espagne. Les parisiens sont au pied du mur et doivent l’emporter ce soir pour espérer se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions !

Barcelone / PSG – Composition des équipes

🔵 Barcelone (composition probable) : Stegen (cap) – Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo – de Jong, Gündogan, Pedri – Yamal, Lewandowski, Raphinha



🔵 PSG (composition probable) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap), Pereira, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Barcola, Mbappé, Dembélé

Barcelone / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ et RMC Sport dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Barcelone / PSG, quart de finale retour de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport 1.