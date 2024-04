Un Si Grand Soleil du 17 avril : Philippe se fait duper... (résumé et vidéo épisode 1378 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1378 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 17 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





La femme de ménage arrive chez Elisabeth et découvre le verre brisé. Elisabeth a dormi sur le canapé. Pendant ce temps là, chez Becker, Alain a fait du café. Il lui confie qu’il a mal dormi. Becker lui demande comment Elisabeth a su, il lui avoue que c’est lui qui lui a dit mais il regrette.

François annonce à Laurine qu’Elisabeth ne portera pas plainte contre sa mère. Il ne comprend pas ce qui a pris à Catherine, Laurine pense qu’il l’a poussée à bout. Elle méritait pas qu’il la traite comme ça et il fait pareil avec Boris. Laurine lui demande de prouver qu’ils sont toujours une famille.



Publicité





Chez les Aguerra, Arnaud essaie de convaincre son père de se battre. Anne intervient, elle dit que ses médecins sont compétents. Arnaud dit à Anne qu’elle ne se battre pas pour lui, elle est là pour son argent ! Philippe lui demande de s’excuser, Arnaud s’en va. Au lycée, Thaïs en parle à Maéva. Elle n’arrive toujours pas à réaliser que Philippe est condamné. Maéva lui conseille de prendre un peu de recul, de moins s’impliquer émotionnellement. Thaïs dit que c’est trop tard, elle s’est attachée.

Chez L Cosmétiques, Bertier interpelle Elisabeth. Alain l’appelle, elle ne décroche pas. Elisabeth est odieuse et l’envoie balader. Pendant ce temps là, François est avec Catherine. Il lui annonce qu’Elisabeth renonce à porter plainte, mais elle doit voter la fusion. Catherine dit que tout ça l’arrange… Catherine pense qu’il va en profiter pour le divorce mais il lui dit que non. Il dit avoir fait ça pour elle, l’idée de la voir en prison lui est insupportable !

Arnaud débarque à l’hôpital pour parler à Janet. Elle lui parle du secret médical mais elle lui assure qu’elle s’occupe de lui. Arnaud menace de les attaquer en justice.

Louis vient voir Thaïs, elle a l’impression qu’elle ne peut pas faire grand chose. Louis pense que pour lui c’est énorme. A l’hôpital, Claire est avec Janet et Claire. Janet remarque qu’il a l’air crevé mais il lui dit que ça va. Claire trouve qu’il a une mine épouvantable. Janet lui annonce qu’Elisabeth l’a mis dehors. Claire appelle Elisabeth, elle n’en revient pas quand elle lui parle du piège et de la tromperie. Elisabeth lui dit que depuis Hugues, elle a eu son lot de trahisons. Elle ne fera plus jamais confiance à un homme !

Arnaud veut parler à son père, mais Philippe exige qu’il s’excuse auprès d’Anne. Arnaud refuse. Thaïs propose d’essayer de lui parler, Philippe trouve ça gentil mais pense que ça ne servira pas. Thaïs va voir Arnaud… Il est désolé qu’elle soit au milieu de tout ça. Arnaud pense qu’Anne n’a aucune envie que son père guérisse, elle a hâte qu’il meurt. Thaïs pense qu’il noircit le tableau, Arnaud ne veut pas l’embêter avec tout ça.

Boris donne des papiers à Karine, qui lui demande si ça va. Boris lui dit que c’est pas la meilleure période de sa vie. Karine lui dit qu’ils sont tous reconnaissants pour ce qu’il a fait. Boris lui assure qu’il ne lâchera pas. Il reçoit un appel de Laurine, qui veut le voir. Boris la retrouve, il apprend que la fusion va passer. Il a fait tout ça pour rien, il est dépité. Boris tombe de haut face aux manipulations de sa mère.

Philippe explique à Thaïs qu’Arnaud n’a jamais accepté son re-mariage après la mort de sa mère. Thaïs s’en va, Anne appelle Philippe pour prévenir qu’elle rentrera tard. Anne raccroche et retrouve un autre homme !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : la mort de Philippe, assassiné par… (résumé épisode du 26 avril 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 17 avril extrait, Anne trompe Philippe

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv