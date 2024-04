« Mademoiselle Holmes », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (11 avril)

Publicité





Mademoiselle Holmes, vos épisodes inédits du jeudi 11 avril 2024 – C'est ce jeudi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Mademoiselle Holmes » avec Lola Dewaere et Tom Villa. Au programme aujourd'hui, les épisodes 1 et 2.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Mademoiselle Holmes » : présentation de la série

Comment imaginer que Charlie (Lola Dewaere), flic discrète et timide qui vit toujours chez son grand-père (Daniel Prévost), est la descendante du célèbre Sherlock Holmes…?! Jusqu’à ce qu’elle soit heurtée par une voiture, rien ne semblait ébranler la monotonie et l’inhibition de Charlie. Mais cet accident marque un tournant. D’un coup, elle déborde d’énergie. C’est comme si elle goûtait à la vie pour la première fois, avec une intensité nouvelle. Dotée d’une intelligence et d’une empathie exceptionnelles, elle devient une policière brillante et imprévisible. Lorsqu’elle rencontre Samy (interprété par Tom Villa), qui deviendra son fidèle allié, Charlie trouve enfin la force d’embrasser pleinement son identité de policière, de femme… et même de détective, à la manière de Holmes !

Personnages et interprètes

Avec : Lola Dewaere (Charlie Holmes), Tom Villa (Samy Vatel), Daniel Prevost (George Holmes), Thomas Jouannet (Chris Hervieu), et Alika Del Sol (Florence Billon)



Votre épisode du 11 avril

Épisode 1 « On ouvre ses chakras » : Charlie, flic discrète cantonnée au bureau des plaintes, s’immisce sur l’enquête menée par son collègue Chris, pour retrouver Anna, une petite fille âgée de 6 ans. Epaulée par Samy, le nouveau stagiaire, elle va se découvrir des talents d’enquêtrice exceptionnels, hérités de son arrière-grand-père : Sherlock Holmes !

Épisode 2 « #RechercheK-Lista » : Charlie est la seule à prendre au sérieux la disparition de K-Lista, une influenceuse. Samy et elle se plongent dans l’univers des réseaux sociaux pour comprendre ce qui a bien pu lui arriver : argent facile, jalousie, relations secrètes, nombreux sont ceux qui auraient pu lui vouloir du mal. A moins que tout ceci ne soit qu’une mise en scène, destinée à faire le buzz ?

